المستقلة … كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، عن موقف كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، من خوض مباراة برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن كوليبالي لن يكون جاهزًا لخوض موقعة برشلونة، بسبب تعافيه من الإصابة بشد في عضلات الفخذ منذ أيام.

وأشارت إلى أن كوليبالي لا يريد التسرع في قرار العودة إلى المباريات، حتى لو حصل على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي.

وكان كوليبالي قد غاب أيضًا عن لقاء الذهاب في “سان باولو”، الذي انتهى بالتعادل 1-1.

يذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم 18 مارس/ آذار الجاري على ملعب “كامب نو”، وقد تلعب المباراة دون جمهور بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.