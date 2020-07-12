كوكا كولا تطلق مبادرة لدعم المتاجر لاستمرارية أعمالها ومساعدتها على الازدهار

المستقلة … أعلنت شركة كوكا كولا العملاقة إطلاق مبادرة “افتح قلبك أكثر من قبل” الجديدة تهدف إلى دعم المتاجر المحلية للحفاظ على استمرارية أعمالها ومساعدتها على الازدهار، لافتة الى أنها ستقدم منتجات مجانية إلى تجار التجزئة للمساعدة في التخفيف من مشكلة السيولة النقدية.

وقالت الشركة، إن “إطلاق هذه المبادرة ياتي استجابةً لمناخ الأعمال المتعثر في قطاع التجزئة خلال الفترة الراهنة”، مبينة أن “المبادرة سوف تعمل مع 50 ألف متجر في جميع أنحاء العراق لمساعدتها على تجاوز هذه الأوقات العصيبة”.

وأضافت الشركة، “فيما تبدأ المنطقة مرحلة تعافيها من التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد، تأثرت الأعمال التجارية الصغيرة بهذه الأزمة أكثر من غيرها، كما أثرت الطبيعة المتغيرة للتجارة بشكل كبير على محلات البقالة الصغيرة والمتاجر المحلية”.

أوضحت شركة كوكا كولا أنها، “تهدف دعم تجار التجزئة لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم ومع إعطاء معايير الصحة والسلامة الشخصية الأولوية”.

وتابعت، أن “العلامة التجارية الرائدة للمشروبات سوف تقدم 500 ألف كمامة، إضافة إلى حملات توعية في المتاجر مصممة لتشجيع العملاء على دعم المتاجر المحلية في جميع أنحاء العراق،وعلاوةً على ذلك، ستمنح كوكاكولا أكثر من 1.3 مليون منتج إلى تجار التجزئة مجاناً للمساعدة في التخفيف من مشكلة السيولة النقدية”.

وتعليقاً على المبادرة، قال تولجا سيبي، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة كوكا كولا، “في ظلّ التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أثرت على تجارة التجزئة والمحلات الصغيرة، رأينا أنّه علينا القيام بواجبنا في المشاركة بتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن هؤلاء”.

وأضاف، “تهدف المبادرة إلى دفع الزخم وتشجيع الشركات الأخرى والجمهور على تكوين قوة مشتركة لصالح الأعمال الصغيرة والمساهمة في إحداث فارق حقيقي بالتعاون مع بعضنا البعض”.