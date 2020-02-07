كوشنير يصف عباس بـ«الفاشل» ويناقش «صفقة القرن » مع أعضاء مجلس الأمن

المستقلة / عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي اجتماعا، غير رسمي، مع مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، نوقش خلاله خطة السلام بالشرق الأوسط التي أعلنها ترامب مؤخرا.

وأشار سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى أن الاجتماع كان مفيداً.

وقال ممثل روسيا الدائم بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن “الاجتماع كان مثيرا للاهتمام”. ووفقا له، من المهم أن “يوافق الفلسطينيون بشكل أساسي على مناقشة هذا”.

وبدورها، قالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة كيلي كرافت، إن “المناقشة كانت بناءة، نتطلع إلى حوار أكثر نشاطا”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن الأسبوع الماضي عن خطته لتسوية القضية الفلسطينية – الإسرائيلية، المعروفة بـ “صفقة القرن”، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص “صفقة القرن” على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع بقاء القدس عاصمة “موحدة” لإسرائيل، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن شعبه يصر على الاعتراف بدولة فلسطين في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

ويشار في هذا الصدد إلى أن جامعة الدول العربية أيضا، رفضت “صفقة القرن”، ووصفتها بغير العادلة، كما دعت المجتمع الدولي إلى مقاومة محاولات إسرائيل الرامية إلى تنفيذها.

ونقلت القناة العبرية الـ”12” عن جاريد كوشنر تحميل الرئيس أبو مازن مسؤولية الهجمات الأخيرة في مدينة القدس المحتلة، قائلا:

هناك مسؤولية تقع على عاتق الرئيس عباس في أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل، كما أنه فشل في إيجاد حل للصراع مع إسرائيل.

وجاء تصريح مستشار الرئيس الأمريكي بعد إصابة 14 شخصا بينهم 12 جنديا إسرائيليا بجروح، فجر الخميس، في عملية دهس بسيارة في وسط القدس، فيما قتل ثلاثة أشخاص، بينهم فلسطينيان على الأقل، خلال الساعات الماضية في مواجهات مع إسرائيليين، في تصعيد للتوترات بعد إعلان “صفقة القرن”.