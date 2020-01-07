كورية الجنوبية مستعدة تماما للتعامل مع تداعيات التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط

كورية الجنوبية مستعدة تماما للتعامل مع تداعيات التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط

(المستقلة)…كشفت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، انها تنظر في الاستعانة باحتياطيات النفط إذا تفاقم التوتر في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن نائب وزير المالية كيم يونغ-بوم في اجتماع مع نواب الوزراء المعنيين بالاقتصاد صباح اليوم إن “الحكومة الكورية الجنوبية مستعدة تماما للتعامل مع تداعيات التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط”.

وأضاف أن “الحكومة ستراقب عن كثب الوضع في الأسواق المالية وستتخذ إجراءات سريعة إذا زاد التقلب جراء التوترات في الشرق الأوسط”.

وبلغت احتياطيات النفط للبلاد 96.5 مليون برميل في نهاية تشرين الثاني الماضي ويقدر إجمالي احتياطيات النفط من القطاعين العام والخاص بنحو 200 مليون برميل.

وأكد كيم على أنه “لا يوجد تأثير كبير على واردات كوريا الجنوبية من النفط على المدى القصير ولكن لا يزال يتعين على البلاد مراقبة الوضع عن كثب بالنظر إلى اعتمادها الكبير على الشرق الأوسط للحصول على الطاقة”.

وذكر أن “الحكومة ستحافظ على حالة التأهب لمواجهة أي حالة طارئة”، مضيفا أن “الحكومة ستتخذ إجراءات بشكل سريع وجريء في حال زيادة تقلبات الأسواق المالية بشكل حاد”.