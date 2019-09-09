كوريا توافق على انشاء مركز لعلاج قلب الاطفال في الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاثنين، عن موافقة كوريا الجنوبية على انشاء مركز علاجي وبحثي متخصص لعلاج قلب الاطفال في الناصرية مطلع العام المقبل .

وقال بيان عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” حكومة كوريا الجنوبية وافقت على انشاء مركز متخصص في جراحة وبحوث قلب الاطفال ، من خلال اضافة 50 سريرا الى مركز الناصرية للقلب من المنحة الكورية للعراق ” .

وذكر البيان ان ” المركز هو الاول من نوعه في البلاد بالتخصص والعلاج والبحوث الطبية المتخصصة في اسباب ومكافحة تشوهات القلب الولادية والامراض الوراثية عند الاطفال ” .