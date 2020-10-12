كوريا تدعو العراق الى تحقيق “سريع وعادل” في وفاة مدير دايو

كوريا تدعو العراق الى تحقيق “سريع وعادل” في وفاة مدير دايو

المستقلة/- دعت سفارة كوريا الجنوبية في بغداد السلطات العراقية لإجراء تحقيق “سريع وعادل” في وفاة مدير شركة دايو الكورية الجنوبية التي تعمل في مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة. أقصى جنوب العراق.

وقال مصدر بالخارجية الكورية الجنوبية، في تصريح نشرته وكالة يونهاب الكورية أن الوزارة ستقدم بالتعاون مع السفارة دعما إلى أسرة المتوفى، مثل مساعدتهم لزيارة العراق ونقل جثته وغيرها.

وتم العثور على مدير شركة “دايو” الكورية الجنوبية المكلفة ببناء ميناء الفاو الكبير، ميتا صباح يوم الجمعة 9 تشرين الاول في مجمع الشركة في البصرة.

وأكدت السلطات العراقية في نتيجة أولية للتحقيق فرضية انتحاره، غير أن بعض النواب البرلمانيين العراقيين عبروا عن رفضهم لهذا الاستنتاج، حسبما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس”.

وأرسلت سفارة كوريا الجنوبية لدى العراق قنصلا إلى موقع الحادث، وتسعى شركة “دايو” للإنشاءات من جانبها أيضا إلى تحديد ملابسات الحادث.(النهاية)