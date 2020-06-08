كوريا تتعهد بحل الإشكالات المُتعلّقة بمشروع بسماية والمشاريع المخطط تنفيذها من قبل الشركات

( المستقلة)… تسلم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة خطية الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي- اكدت أهمية تنمية العلاقات وتعزيزها بين البلدين .

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان الكاظمي استقبل ، اليوم الأثنين، سفير كوريا الجنوبية جانغ كيونغ ووك الذي نقل له تحيات الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، عبر رسالة خطية أشاد فيها باستكمال الكابينة الوزارية لكي تضطلع بمهام السيطرة على الأزمة الوبائية الراهنة، ومعالجة التحديات المختلفة “.

وحملت الرسالة التأكيد على أهمية تنمية العلاقات وتعزيزها بين البلدين، لاسيما في مجالات، التعاون العسكري، وملفّ استثمار الشركات الكورية في العراق، وحلّ الإشكالات المُتعلّقة بمشروع مُجمّع بسماية السكني ، فضلا عن المشاريع الأخرى المخطط تنفيذها من قبل الشركات الكورية”.

وتضمّنت الرسالة أيضا الإشارة إلى تشابه التجربتين، الكورية الجنوبية والعراقية، إذ شهدت كوريا عبر تأريخها الحديث إطلاق حملة شاملة لإعادة الإعمار، وتطلّع الرئيس الكوري إلى أن يكرر العراق تجربة الإعمار والانطلاق نحو آفاق اقتصادية خلّاقة “.

من جانبه أكد رئيس الوزراء ، اهتمام العراق بتطوير العلاقات مع كوريا،لاسيما في مجال التعاون مع الشركات الكورية التي لها تأريخ من العمل الجاد والمُثمر داخل العراق ” .

وفي ختام اللقاء، تمّ التباحث بشأن تفعيل اللجان العُليا المشتركة بين البلدين”.( النهاية)