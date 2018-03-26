كوريا الشمالية رافضة استقبال مغني “غانغام ستايل”: نحن بلد محافظ

(المستقلة)… ذكرت مجموعة من وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية، استنادًا إلى مصادر حكومية وعاملين في المجال الموسيقي، أن سلطات بلادها تحاول إقناع مثيلتها في كوريا الشمالية، باستقبال المغني الكوري الجنوبي الشهير “ساي”، ضمن الوفد الفني الذي سيحيي سهرات في “بيونغ يونغ” الأسبوع المقبل.

ونقلت قناة “MBC TV” عن مصدر حكومي كوري جنوبي قوله: “اقترحنا رسميًا على الشمال إضافة ساي إلى الوفد، ولكن بيونغ يونغ رفضت الطلب”.

وأشار المصدر إلى أن كوريا الشمالية عزت رفضها إلى أنها بلد محافظ، والمغني الكوري الجنوبي معروف باستعراضاته الجريئة، إذ سبق وأن غنى بـ”صدر عارٍ” على المسرح ، كما أن أغانيه مليئة بالكلمات النابية.

واشتهر ساي (40 عامًا) عبر العالم بأغنيته “غانغام ستايل”، التي حققت أزيد من 3 مليارات مشاهدة، وتزعمت نسبة المشاهدات على “يوتيوب” طيلة 5 سنوات، وهي تصف من خلال فيديو كليب طريف حياة الترف التي يعيشها سكان أرقي حي في سيؤول.

ومن المنتظر أن يصل وفد مكون من 160 فردًا بين موسيقيين وراقصين وتقنيين، من بينهم 9 فرق مشهورة، لإحياء عدة سهرات، إلى كوريا الشمالية، بهدف إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، تمهيدًا للقاء القمة الذي سيجمع بين الرئيسين “كيم جونغ اون” و “مون جاي اين” في إبريل/نيسان المقبل.

ويعتبر هذا حدثًا مهمًا، لأن الموسيقى والمسلسلات الكورية الجنوبية، أو ما يعرف بـ”كي بوب”، ممنوعة تمامًا في كوريا الشمالية منذ 10 سنوات، لكن عشاقها كثيرون ويتابعونها من خلال مفاتيح مهربة تتضمن آخر الأغاني، لكن ضبطها لدى أي مواطن في كوريا الشمالية قد يكلفه السجن بتهمة حيازة “معدات ثقافية أجنبية”.(النهاية)