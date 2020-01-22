كوريا الجنوبية تواجه السعودية في نهائي كأس آسيا للشباب

المستقلة / حسام الدين جمال / ضرب منتخب كوريا الجنوبية موعدا مع نظيره السعودي في نهائي بطولة كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما، بعد تخطيه عقبة أستراليا في نصف النهائي.

منتخب كوريا فاز على أستراليا بثنائية دون رد بأقدام داي وون في الدقيقة 50، ولي دونج كيونج في الدقيقة 76، ليخطف البطاقة الآسيوية الأخيرة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يقام نهائي البطولة الآسيوية التي تستضيفها تايلاند، يوم الأحد المقبل، فيما يلتقي المنتخب الأسترالي مع أوزبكستان في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت.

وكان المنتخب السعودي تأهل برفقة اليابان إلى أولمبياد طوكيو، لتكمل كوريا الجنوبية الثلاثي الآسيوي في دورة الألعاب الأولمبية.

يذكر أن كوريا الجنوبية تأهلت للأولمبياد في 7 مناسبات سابقة، وكان أبرز إنجازاتها حصد الميدالية البرونزية في نسخة 2012 في العاصمة الإنجليزية لندن.