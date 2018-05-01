كوريا الجنوبية تفكك مكبرات الصوت على الحدود مع جارتها الشمالية

(المستقلة)..فككت كوريا الجنوبية مكبرات صوت ضخمة كانت تستخدم في دعاية مناوئة لبيونغيانغ، ولبث أغاني من موسيقى البوب، عند الحدود مع كوريا الشمالية وذلك في اعقاب لقاء القمة الي جمع زعيمي البلاد

وقالت وزارة دفاع الجنوب، الثلاثاء، إنها بدأت في تفكيك مكبرات صوت على الجبهة الأمامية، الثلاثاء، قبل نقلها من المنطقة الحدودية.

وأوردت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن سول لاحظت إشارات بقيام بيونغيانغ بالمثل اليوم، بينما نفلت “أسوشيتد برس” عن وزارة الدفاع أنها لا تستطيع تأكيد هذا التقرير.

وجاءت القمة الثالثة في تاريخ الكوريتين، الجمعة، في قرية حدودية قبل لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

واتفق زعيما الكوريتين على مجموعة من الخطوات التصالحية، منها تعليق بث الدعاية المناهضة وغيرها من الأعمال العدائية على طول حدودهما المتوترة.