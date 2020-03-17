كورونا يوقف تصوير مسلسلين بريطانيين شهيرين

(المستقلة)..لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أعلن في بريطانيا عن وقف تصوير مسلسلين يحظيان بشعبية واسعة، يعرضان على قناة بي بي سي، وهما Peaky Blinders و Line of Duty، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

“الأقنعة الهزيلة” Peaky Blinders الذي كان مقرراً تصوير موسمه السادس، مسلسل جريمة بريطاني من كتابة ستيفن نايت، عرض لأول مرة على قناة بي بي سي الثانية في سبتمبر/ أيلول 2013. تقع أحداث المسلسل في برمنغهام في إنكلترا، وتدور قصته حول عائلة شيلبي الإجرامية في أعقاب الحرب العالمية الأولى.

أما Line of Duty فهو مسلسل حول الشرطة البريطانية تأليف جيد ميركوريو وإنتاج وورلد بروداكشنز، وعرض الموسم الأول منه في يونيو/حزيران 2012 وأصبح من أفضل المسلسلات الدرامية متابعة.

وقال المتحدث باسم بي بي سي، “سنواصل مراجعة جميع المنتجات على أساس كل حالة على حدة وسنواصل متابعة آخر الأخبار والنصائح من وزارة الخارجية ومنظمة الصحة العالمية والصحة العامة في إنكلترا”.

وبدا تأجيل المسلسلين، اللذين يبثان على القناة الأكثر مشاهدة في البلاد، ويجذبان بانتظام أكثر من 20 مليون مشاهد، إشارة إلى بداية عام غير مسبوق من الاضطراب لشركات التلفزيون والمشاهدين.

وأنفق العام الماضي أكثر من 3.6 مليارات جنيه استرليني على إنتاج أكثر من 300 فيلم وعروض تلفزيونية. هذا لا يشمل مئات البرامج منخفضة التكلفة التي تملأ جداول التلفزيون على أساس يومي.

وحذر المنتج ريتشارد بوريل، من أن جميع الدراما التلفزيونية في مرحلة ما قبل الإنتاج تواجه الإغلاق لأنه لا يمكن الحصول على تأمين إنتاج ضد كورونا.