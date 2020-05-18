كورونا يهدد قبائل الأمازون

(المستقلة)..أعلن وزير الصحة الإكوادوري اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، لدى إحدى قبائل الأمازون الأصلية في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن أول إصابة أبلغ عنها في قبيلة “واوراني”، هي لامرأة حامل تبلغ من العمر 17 عاما، بدأت تظهر عليها الأعراض في الرابع من أيار الجاري.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى في العاصمة كيتو ووضعت في العزل، من دون أي تفاصيل إضافية.

وتحققت الحكومة الفدرالية بالتنسيق مع زعماء السكان الأصليين، من حالة 40 شخصا كانت الشابة قد تواصلت معهم في مجتمع “ميواغونو” الذي ينتمي إليه 140 شخصا.

وكانت منظمات شعوب “واوراني” قد حذرت من أن انتشار “كوفيد 19” قد يكون “كارثيا وقاتلا” بالنسبة إلى مجتمعاتها المعرضة بشكل كبير للأمراض.

المصدر: سكاي نيوز عربية