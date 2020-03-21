كورونا يهدد عائلة كارداشيان

المستقلة /خضعت ​كريس جينر​ والدة نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان لفحص فيروس كورونا، وذلك بعدما اكتشفت إصابة صديقها لوسيان غرينغ الرئيس التنفيذي لشركة “يونيفيرسال الموسيقية”، بالعدوى.

وسبق أن حضرت كريس جينر حفل لوسيان بمناسبة يوم عيد ميلاده قبل أسبوعين من إصابته بالمرض وخضوعه للفحوصات الطبية، ولكن نتائج فحص كريس جاءت سلبية، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. ويحاولان البقاء بعيدين عن بعضهما الى حين أن يتعافى لوسيان.

ويعيش نجوم هوليوود معاناة بسبب تعطيل عرض أفلامهم نتيجة تفشي فيروس كورونا بناء على القرارات التي تتخذها الحكومات بغلق أي مكان للتجمع