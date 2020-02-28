كورونا يهدد حلم ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية عن احتمالية إلغاء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل، ما يهدد حلم ليفربول بالتتويج باللقب.

كورونا يهدد البريمييرليج:

صحيفة ديلي ميل الإنجليزية إن الحكومة البريطانية قد تتخذ قرارا بتجميد جميع النشاطات الرياضية في البلاد، في حالة تواصل انتشار الفيروس، تجنبا للمزيد من حالات العدوى.

من جانبها ذكرت صحيفة تيليجراف البريطانية، أن اللوائح الحالية للدوري الإنجليزي الممتاز لا تضمن إعلان ليفربول بطلا للمسابقة في حالة عدم استكمالها.

كورونا ينتشر في أوروبا:

فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين، كان قد تسبب في تأجيل عدة مباريات في إيطاليا مؤخرا، بعد انتشاره في إقليمي لومبارديا وفينيتو، وارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس في إيطاليا إلى أكثر من 260، فيما وصل عدد الوفيات إلى 7.

وقررت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل 4 مباريات بالجولة 25 من دوري الدرجة الأولى لأجل غير مسمى، وإقامة 6 مباريات في الجولة 26 دون حضور جماهيري، فضلا عن تأجيل أكثر من 40 مباراة في الدرجات الأدنى.

واضطر إنتر ميلان لمواجهة ضيفه لودوجوريتس البلغاري، مساء أمس الخميس، في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بدون حضور جماهيري.

وأصيب صحفي إسباني وعدد من مشجعي فالنسيا بالفيروس بعد عودتهم من مواجهة أتالانتا الإيطالي قبل عدة أيام في دوري أبطال أوروبا، كما أعلنت فرنسا وألمانيا ظهور عشرات الحالات بها.

ليفربول يقترب من تحقيق الحلم:

ليفربول فاز بالدوري الإنجليزي 18 مرة في تاريخه، أقل بمرتين فقط من غريمه مانشستر يونايتد، الأكثر تتويجا باللقب، إلا أن الليفر لم يحقق لقب الدوري المحلي منذ بداية حقبة الدوري الممتاز «البريمييرليج» عام 1992، حيث يعود آخر تتويج له باللقب إلى موسم 1989-1990.

فريق المدرب يورجن كلوب يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع تبقي 11 جولة حتى نهاية الموسم.