كورونا يهاجم أضخم مخيم لاجئين في العالم

(المستقلة)..هاجم فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19” أضخم مخيم لاجئين في العالم، الموجود في بنغلاديش، حيث يقيم فيه نحو مليون شخص من لاجئي الروهينغا.

وقالت إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”، تم تسجيل أول حالة إصابة داخل المخيم بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ولفت الموقع إلى أنه تم عزل الحالة المصابة، بينما يتم إجراء تحقيقات دقيقة لتتبع احتمالات انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين كانوا مخالطين لهذا المصاب، بينما حذر عاملوا الإغاثة من موجة تفش خطيرة للفيروس داخل المخيم المزدحم، الذي يضم لاجئي الروهينغا الفارين من ميانمار.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 4.8 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 319 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي تجاوز عدد المصابين فيها 84 ألف إصابة.