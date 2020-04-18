كورونا ينقذ إيرانية من الخطف والاغتصاب

أنقذ فيروس كورونا المستجد شابة إيرانية من الخطف والاعتداء عليها جنسيا من قبل سائق سيارة بالعاصمة طهران، بحسب ما ذكرت صحيفة “إيران” الحكومية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، إن “شابة بالعاصمة طهران استأجرت سيارة أجرة بعد 40 يوما من البقاء في المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا؛ من أجل شراء بعض الاحتياجات الأساسية لعائلتها، وبعد مسافة قام سائق السيارة باختطافها من أجل الاعتداء عليها”.

وذكرت الشابة للصحيفة، دون الكشف عن هويتها، وهي تروي قصة نجاتها من الخطف، أنه “بعدما رأت أن سائق السيارة من طراز سايبا قام بتغيير مسار الطريق دون وجود مارة في الشوارع، طلبت منه أن يتركها ولا يعتدي عليها، لكنه لم يلتفت إلى مناشداتها، وأظهر سكينا كان يحملها، وقام بغلق أبواب السيارة، حيث كان الطريق فارغا من المارة”.

وأضافت أنه “عندما مررنا بأحد الطرق في طهران، وجدت لافتة صحية تحذر من تفشي فيروس كورونا، وخطر في بالي استخدام حيلة ورسم خطة لإنقاذ نفسي، وقمت بالسعال، وأبلغته بأنني مصابة بفيروس كورونا المستجد، وهربت من منزل أسرتي في حي بافت آباد وأريد الذهاب إلى المستشفى”.

وتابعت الشابة: “قلت للشاب إذا لم تدعني أذهب، فسوف تصاب بفيروس كورونا القاتل، وإن عائلتي مريضة بهذا الفيروس ويجب أن أدخل إلى المستشفى، ثم بدأت في السعال بكثرة، لدرجة أن السائق كان خائفا، ولدرجة أنه لم يسرق مني أي شيء، بعدما هرب من أمامي وقام بإخراجي من سيارته”.

وأضافت: “بعد أن غادر، اتصلت بأسرتي وجاؤوا للمساعدة على الفور”.

وعقب شكوى الشابة، بدأ التحقيق بأمر من المحقق في طهران، وخلال التحقيق الأولي التقطت الشابة صورة المتهم الهارب وحصلت على صورة افتراضية له.