كورونا ينشط بألمانيا لليوم الرابع.. ويفتك بـ266 شخصاً

( المستقلة)… أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 5323 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 113525 حالة اليوم الجمعة، في ارتفاع لليوم الرابع على التوالي بعد انخفاض استمر عدة أيام.

وارتفع عدد الوفيات بواقع 266 إلى 2373.

وفي المجر، أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت بواقع 210 إصابات إلى 1190. وهذه أكبر زيادة يومية في الإصابات منذ ظهر الفيروس في البلاد.

وفي بولندا، قال المتحدث باسم الحكومة اليوم الجمعة إن البلاد قد تشهد ذروة في الإصابات بفيروس كورونا في الأيام القادمة، على أن يتباطأ تدريجيا في وقت لاحق. وأعلنت بولندا عن 5575 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و174 حالة وفاة حتى أمس الخميس.( النهاية)