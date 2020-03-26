كورونا يقتحم البنتاغون

(المستقلة)..أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى أحد العاملين لديها في مشاة البحرية.

وأوضحت أن المصاب سيبقى في الحجر في منزله حيث سيتابع المعنيون حالته، مشيرة إلى أن آخر يوم داوم فيه المصاب كان في 13 آذار.

وأكدت أن المصاب اتبع كافة إرشادات مراكز الصحة، وعمد إلى عزل نفسه وإبلاغ مكان عمله، عندما ظهرت أعراض الفيروس على أحد أفراد عائلته المباشرين.

على صعيد متصل، أعلن البنتاغون تجميد كلّ تنقلات العسكريين الأميركيين حول العالم لمدة شهرين، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك في إطار مساعيه لكبح وباء كورونا المستجدّ.