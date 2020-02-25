«كورونا» يفسد المهمة المستحيلة ويحاصر توم كروز

(المستقلة) – منى شعلان/ أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية “باراماونت بيكتشرز” إرجاء تصوير النسخة السابعة من فيلم “مهمة مستحيلة” في إيطاليا بسبب فيروس “كورونا” ، حسبما ذكرت قناة (فرنسا 24) .

وكان من المقرر تصوير مشاهد للفيلم في مدينة البندقية الإيطالية، ولمدة 3 أسابيع، إلا أنه بعد تفشي الفيروس في إيطاليا، قررت الشركة إرجاء التصوير حرصا منها على سلامة فريق العمل، واحتراما لقرارات الحكومة الإيطالية بمنع التجمعات العامة في مسعى للسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد.

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كما رفض توم كروز بطل العمل السفر خلال الفترة الحالية، كما تم السماح لباقي فريق العمل بالعودة للولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الجزء الأخير من فيلم “مهمة مستحيلة” حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة توم كروز، هنري كافيل، ريبيكا فيرجسون، سايمون بيج.

ويشار إلى أن ايطاليا سجلت 7 حالات وفاة بفيروس “كورونا”، فيما أعلنت إدارة الحماية المدنية الإيطالية أن عدد حالات الإصابة بلغت 229 حالة، وهي الأعلى في اوروبا.