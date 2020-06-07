كورونا يفتك بمسؤولين في وزارة الصحة العراقيه

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاحد، وفاة اثنين من مسؤوليها اثر اصابتهما بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان نعي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها تنعى فقيدها السيد سلام شندي طعمة الناجي الموسوي مسؤول شعبة التدريب والتطوير، احد منتسبي الدائٔرة الإدارية والمالية والقانونية في الوزارة اثر اصابته بفيروس كورونا.

كما ذكرت في بيان نعي آخر، إنها تنعى أحد ملاكاتها في دائٔرة مدينة الطب الاداري عبد الرحمن جاسم حسان، والذي توفي اثر اصابته بفيروس كورونا.

وختمت وزارة الصحة العراقية بيانها بالقول إنها “تعاهد ملاكات الجيش الابيض في مدينة الطب بأن تبقى الدرع الحصين المدافع عن العراق وشعبه وتقديم الخدمات لهم.

وكشف مصدر في وزارة الصحة، في 3 حزيران الحالي، لوكالة شفق نيوز، عن انتشار فيروس كورونا المستجد في ردهات وغرف الوزارة، واشار الى اهمال العناية بالموظفين من قبل مسؤولي الوزارة، كما لفت الى فقدان القفازات والكمامات والمعقمات.

وافادت وزارة الصحة يوم امس السبت بتسجيل 33 حالة وفاة، واكثر من 1200 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق العراق في معدل قياسي غير مسبوق تسجله البلاد منذ تفشي ظهور الجائحة.