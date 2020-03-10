“كورونا”  يغلق مركز ابحاث تابع لـ “ناسا”

(المستقلة)..قررت وكالة ” ناسا ” لعلوم الفضاء الأمريكية، الاثنين، إرسال كافة موظفي أحد أكبر مراكز أبحاثها إلى المنزل، بعد أن ثبت إصابة زميل لهم بفيروس ” كورونا ” المستجد.

وأغلقت “ناسا” مركز أبحاث “أميس” التابع لها على الفور، وألزمت موظفيه بالعمل من المنزل حتى إشعار آخر”، بحسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وأوضحت “ناسا” أن الموظفين الذين لا يمتلكون المرافق المناسبة في منازلهم أو يعملون في المعامل أو المنشآت الأخرى التي تتطلب الوصول إلى المعدات التقنيةـ سوف يتلقون المزيد من المعلومات حول ما يجب القيام به.

وأشارت الى أن الموظف المصاب بـ”كورونا” تم اكتشاف إيجابية فحصه، الأحد 8 مارس/ آذار الجاري.

وكانت شركات أمريكية دعت موظفيها للعمل من المنزل، خوفا من إصابتهم بفيروس “كورونا”، مثل “تويتر” و”أبل” و”أمازون”.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 62 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، ومثلها في إيطاليا، وأكثر من 6 آلاف في إيران، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

المصدر: سبوتنيك