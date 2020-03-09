كورونا يغلق النوادي الليلية في لبنان

المستقلة /أصدر وزير السياحة اللبناني رمزي المشرفيّة تعميماً يطلب فيه من أصحاب الملاهي والنوادي الليلية والمراقص العامّة على الأراضي اللبنانية كافة، بإيقاف العمل اعتبارا من اليوم السبت (6 مارس/آذار) وحتى يوم الأحد 15 آذار الجاري.

ودعا المشرفية، حسب ما أفادت صحيفة “الجمهورية” على موقعها الإلكتروني اليوم، المؤسسات السياحية كافة وبمختلف فئاتها إلى التقيّد بإجراءات الوقاية الصادرة عن وزارة الصحّة العامّة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وكلّف أجهزة الرقابة والشرطة السياحية بتنفيذ مضمون التعميم الصادر.

وكانت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية قد دعت الجمعة إلى تعليق كافة الأنشطة الرياضية حتى نهايةكإجراء احترازي للوقاية.

وجاء في تعميم وزارة الشباب والرياضة “بناء على التنسيق مع وزارة الصحة العامة تدعو وزارة الشباب والرياضة الاتحادات والجمعيات والأندية الرياضية والشبابية والكشفية إلى تعليق الأنشطة على أنواعها حتى نهاية شهر آذار/مارس الجاري”.

وأضاف البيان “تعتبر وزارة الشباب والرياضة هذا التعميم بمثابة اجراء احترازي يهدف الى حماية السلامة العامة للشباب والكشافة والرياضيين والمدربين والاداريين والجمهور على السواء والى الوقاية من انتشار فيروس كورونا ويتماشى مع الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة العامة في هذا المجال”.