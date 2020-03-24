كورونا يضيف كلمة جديدة للقاموس الإنكليزي الشعبي

(المستقلة)..نتيجة عدم التزام البعض للتعليمات التي تصدرها جهات معنية في العالم؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أدرج القاموس الإنكليزي الشعبي كلمة جديدة على هؤلاء الأشخاص؛ الذين يتسببون في معاناة الآخرين خلال فترة الوباء العالمي، مثل تخزين الكثير من السلع مما يؤدي إلى نقص المعروض منها.

وأدرج القاموس الإنكليزي الشعبيurban dictionary هذه الكلمة الجديدة لتشير إلى الأشخاص المهملون لإتباع التحذيرات الصادرة عن السلطات الصحية العامة أو من يخزنون البضائع الغذائية على حساب الغير.

انتشرت هذه الكلمة Covidiot، التي نشرها موقع القاموس الشعبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الآلاف المشاركين، في الوقت ذاته طالب رواد التواصل الاجتماعي من العرب بالتفكير في كلمة عربية مرادفة لهذه الإنكليزي، نقلاً عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وذكر القاموس الإنكليزي أن المصطلح الجديد مشتق من اسم COVID19 “كوفيد-19″، المصطلح الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية على فيورس كورونا.

وأفاد القاموس أن الكلمة ذات دلالتين، الأولى الشخص الذي يتجاهل بروتوكول التباعد الاجتماعي كعناد؛ مما يساعد على زيادة انتشار كورونا، أما الدلالة الثانية تدل على الشخص الذي ينشر مخاوف تتعلق بالتسوق واستنزاف البضائع.

يأتي هذا نتيجة الازدحام الشديد التي شهدته العديد من المتاجر خاصة التي تبيع المنتجات الغذائية والنظافة، مما أدى إلى نقص شديد في هذه السلع، الأمر الذي تسبب في أزمة لكثير من الأفراد، الذين لا يستطيعون تخزين هذه المواد بهذا الكم الهائل.

كما كان هناك أفراد لا يلتزمون بالقيود التي فرضتها الكثير من الدول؛ منعاً لتفشي الجائحة؛ حيث اضطرت بعضها إلى فرض حظر التجول؛ لعدم التزام هؤلاء الأشخاص بالتعليمات.