كورونا يضع نجم توتنهام تحت طائلة العقوبات

(المستقلة) – حسام الدين جمال – بات ديلي آلي، نجم توتنهام الإنجليزي، مهددا بتلقي عقوبة من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب فيروس كورونا.

ونشر ديلي ألي فيديو على حسابه الرسمي عبر تطبيق “سناب شات” ظهر فيه وهو يلمح لإصابة شخص يحمل ملامح آسيوية بفيروس كورونا القاتل، في إشارة واضحة لظهور الفيروس وانتشاره في دولة الصين الواقعة في شرق قارة آسيا.

ورد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ببيان اتهم فيه آلي بسوء السلوك وخرق قاعدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يتعلق بنشر الفيديوهات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان أن ما فعله نجم توتنهام يعد سخرية صريحة من العرق أو اللون أو الأصل أو الجنسية، وهو الأمر الذي يعرضه للإيقاف، وقد يتم تنفيذ العقوبة في حالة عدم الرد على هذه الاتهامات.

ومنح الاتحاد الإنجليزي ديلي آلي مهلة للرد على هذه الاتهامات حتى الخميس المقبل.

يذكر أن آلي (23 عاما) شارك في 31 مباراة مع توتنهام هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4.