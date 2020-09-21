كورونا يضرب قطر.. إلغاء كأس العالم للأندية 2020 الدوحة

وأرسلت اللجنة خطابات للإتحادات لتأكيد إلغاء كاس العالم للأندية و تدرس حاليا إلغاء كأس العالم للأندية لعام 2021 بالصين بسبب أوليمبياد طوكيو و كوبا أميريكا.

و قرر الإتحاد الأسيوي إلغاء العديد من البطولات الأخري مثل كأس التضامن الأسيوي و بطولة الأندية الأسيوية لكرة الصالات في الإمارات على أن تقام البطولة في الإمارات في العام المقبل بسبب فيروس كورونا.