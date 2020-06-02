كورونا يصيب مطربة و5 إعلاميين مصريين

شهدت الأيام الأخيرة تفاقما كبيرا في انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” في مصر، ومن المتوقع زيادة أكبر خلال الأسبوعين المقبلين، حسب وزارة الصحة المصرية.

وقد انتشرت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين جميع الفئات، حيث أعلن مؤخرا عن إصابة المطربة نهال نبيل بالفيروس.

وكانت المطربة نهال نبيل تعاونت مؤخرا مع النجمة أصالة نصري، من خلال فيديو كليب جديد لها يحمل اسم “شامخ”، وهو من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا.

وبدأت المطربة نهال نبيل مشوارها في ستوديو الفن عام 2003، وقدمها سيد حجاب لياسر عبد الرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005، غنت بعدها أغنيتين “باشوف بعيني، باعيش أوقات”، وقدمت “نهال” أولى أغنياتها للسينما في نفس العام لفيلم “بالعربي سندريلا”، ثم غنت 5 أغنيات في فيلم “صياد اليمام” عام 2009، وطرحت مؤخرا أغنية “فيها شي”.

كما هاجم الفيروس الوسط الإعلامي المصري بقوة، حيث أعلن عن إصابة خمسة من الإعلاميين، فقد أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت آية: “الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا، أبلغكم بالخبر لأنني أولا محتاجة دعواتكم الصادقة التي من القلب، وثانيا أنا واثقة أن ربنا سيرزقني الشفاء قريبا جدا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة، وأعود لأحكي لكم عن تجربتي مع الكورونا باشا”.

وأعلنت مصادر بقناة “إكسترا نيوز” في نفس اليوم (الأحد) عن إصابة الإعلامية ريهام السهلي بفيروس كورونا المستجد. وجرى نقل السهلي إلى أحد مستشفيات العزل بالقاهرة لتلقي العلاج عقب إصابتها بالفيروس.

كما أكد مقرّبون من مقدم البرامج بإذاعة “نغم إف إم” عمرو صلاح إصابة الأخير بالفيروس.

وأصيبت أيضا بفيروس كورونا المستجد المذيعة براديو “drn” داليا أبو عمر.

وأصيبت أيضا المذيعة بالقناة الأولى المصرية إلهام نمر بالفيروس، وأكد مقربون منها أن حالتها مستقرة وتتلقى العلاج اللازم.