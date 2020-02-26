كورونا يصل لامريكا اللاتينية والبرازيل تسجل أول إصابة بالفيروس

(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وهي الأولى أيضًا على مستوى قارة أمريكا الجنوبية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، إن الحالة لرجل يبلغ من العمر 61 عامًا، ويمكث حاليًا في مستشفى ألبرت أينشتاين في المنطقة الجنوبية من ساوباولو، حيث المكان المُخصص لنقل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.

وتعد لومباردي واحدة من أبرز المناطق التي سجلت حالات إصابة عديدة بفيروس كورونا، فيما أدوى المرض بحياة 11 شخصًا إلى الآن في إيطاليا.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن المُصاب وصل البلاد في 21 فبراير شباط، بعد عودته من منطقة لومباردي بإيطاليا، حيث ظل كان متواجدًا فيها منذ اليوم التاسع من الشهر نفسه.

وخضع الرجل لاختبارات فيروسات الجهاز التنفسي أظهرت إيجابية إصابته بالفيروس. وقد لوحظ معاناته من أعراض المرض – السعال الجاف والحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف – لكنه في حالة جيدة، بحسب وزارة الصحة. في حين يتوقع أن تظهر النتيجة النهائية، الأربعاء. (النهاية)