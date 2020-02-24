كورونا يصل عمان.. وتعليق الطيران المدني بين السلطنة وإيران

أول إصابتين بكورونا في عمان.. وتعليق الطيران المدني بين السلطنة وإيران

(المستقلة) أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن أول حالتين موجبتين لمرض فيروس كورونا لمواطنتين عمانيتين قدمتان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، موضحة أن المواطنتين المصابتين في حالة مستقرّة وتخضعان للحجر الصحي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العمانية الرسمية.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي لكل المسافرين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات من مرض فيروس كورونا وتجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات من هذا الفيروس إلّا للضرورة القصوى، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة وإيران، اعتبارا من اليوم وإلى إشعار آخر.

وقال التلفزيون العماني، إن الحالتين لمواطنتين عمانيتين جاءتا من إيران، لافتا إلى أنهما في حالة مستقرة.

ووصل عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيرانإلى 12 شخصا، بحسب الأرقام الرسمية، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن العشرات ماتوا بالمرض.

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