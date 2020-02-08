كورونا يصل الى كوريا الشمالية

المستقلة / سجلت كوريا الشمالية أول إصابة بفيروس كورونا، لتصبح الدولة الـ29 التي يظهر فيها هذا الفيروس التاجي القاتل.

وقالت وسائل إعلام إنه تم التأكد من إصابة مواطنة كورية شمالية قادمة من الصين بفيروس كورونا.

ولا توجد بعد تفاصيل عن كيفية دخول المرأة للبلاد، خاصة أن كوريا الشمالية من أوائل الدول التي أغلقت حدودها مع الصين لاحتواء أزمة الفيروس.

ولم يتم تأكيد حالة الإصابة في كوريا الشمالية بعد من قبل المسؤولين، كما لم يتم الإبلاغ عنها إلا في النسخة الإنجليزية لصحيفة كوريا الجنوبية “جونج أنج إيلبو” “Joong-ang Ilbo”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حشدت بيونغ يانغ 30 ألف موظف صحي يوميا في إطار جهودها لمنع انتشار الفيروس من الجارة الصين.

ولم ترد تقارير بعد عن ظهور أي حالات إصابة بالفيروس في بيونغ يانغ، بيد أن خبراء يقولون إن وجوده في البلاد قد يمثل كارثة، بسبب النقص المزمن للإمدادات الصحية وفقر البنية التحتية للرعاية الصحية.

من جهة أخرى، تعرضت امرأة قادمة من الصين لوعكة صحية في مطار كوبنهاغن بالدنمارك، مما دفع سلطات المطار إلى تطويق المنطقة الموجودة بها. وفي حال كانت نتيجة الاختبارات إيجابية، ستكون هذه أول حالة إصابة بكورونا يتم تشخيصها على الأراضي الدنماركية.

وأعلنت السلطات الصينية الرسمية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس” كورونا” في البلاد إلى 722 حالة وفاة، وأكثر من 34.5 ألف مصاب.