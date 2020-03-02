كورونا يصل البرتغال

وفقا لصحيفة “بيريوديكو”، عاد الشخص المصاب في أندورا مؤخرا من ميلانو والشخص الآخر من إسبانيا. وتم نقله إلى أحد المستشفيات المحلية.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن شخصين آخرين كانا على متن نفس الطائرة مع المصاب العائد من ميلانو قد وضعا تحت المراقبة المنزلية.

وكتبت حكومة أندورا على “تويتر”: “تقوم وزارة الصحة [أندورا] بوضع البروتوكولات فيما يتعلق بحالة [الإصابة] بالفيروس التاجي. وأكد ممثلو السلطات الصحية أن اختبارات المريض البالغ من العمر 20 عامًا جاءت بنتيجة إيجابية”.

وأوصت وزارة الصحة في أندورا ألا يزور المواطنون البلدان التي يسجل فيها عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

هذا وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص، توفي منهم نحو 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأحد.

ويواصل فيروس “كورونا” تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 58 دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 7 آلاف إصابة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، “فيروس كورونا المستجد”، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.