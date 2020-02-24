كورونا يخلي ملاعب إيطاليا من الجماهير

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية عن وجود اتجاه قوي لإقامة مباريات كرة القدم في إيطاليا بدون جماهير خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل.

وانشر فيروس كورونا في إقليمي لومبارديا وفينيتو الإيطاليين مؤخرا، ارتفع عدد حالات الإصابة به في الدولة الأوروبية إلى أكثر من 100 شخص، ما تسبب في تأجيل عدة مباريات بمختلف درجات الدوري الإيطالي.

وقال موقع فوتبول إيطاليا إن باولو دال بينو، رئيس رابطة «السيري آ» تواصل مع الحكومة الإيطالية وطلب إقامة مباريات الدوري والكأس والدوري الأوروبي بدون جماهير، وذلك هربا من إعادة جدولة المباريات، الأمر الذي يربك حسابات الأندية بمختلف المسابقات.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة الإيطالية وافقت على مقترح رئيس رابطة الدوري، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن القرار خلال فترة وجيزة.

يذكر أن رابطة الدوري الإيطالي «سيري آ» قررت في وقت سابق تأجيل 4 مباريات بدوري الدرجة الأولى لأجل غير مسمى، كان مقررا إقامتها يوم الأحد، وهي مباريات إنتر ميلان مع سامبدوريا، وهيلاس فيرونا أمام كالياري، وتورينو ضد بارما، وأتالانتا مع ساسولو.

وتسبب انتشار الفيروس أيضا في تأجيل مباراة أسكولي وكريمونيزي في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، بجانب أكثر من 40 مباراة في دوريات الهواة والناشئين.

وأعلن يوفنتوس إغلاق متحف النادي حتى 29 فبراير/شباط الحالي، بسبب انتشار الفيروس في إيطاليا مؤخرا.

كذلك فإن مواجهة إنتر ميلان أمام ضيفه لودوجوريتس البلغاري في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، قد تُنقل إلى ملعب محايد، أو تقام دون حضور جماهيري.

وأشارت عدة تقارير صحفية في إيطاليا إلى أن انتشار الفيروس قد يتسبب في تأجيل مباراة نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن تنفي صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية هذه المزاعم، وتؤكد أن المباراة ستقام في موعدها، الثلاثاء المقبل.