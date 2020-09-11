كورونا يخطف نجما آخر من نجوم الكرة العراقية ..وفاة ناظم شاكر في اربيل

المستقلة.. اعلن مساء اليوم عن وفاة نجم الكرة العراقية ناظم شاكر في احدى مستشفيات أربيل متأثرا باصابته بفايروس كورونا.

وكانت مصادر متعددة قد اشارت اليومين الماضيين الى تدهور صحة شاكر بعد حصول مضاعفات بسبب كورونا.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اوعز الاثنين الماضي بأرسال فريق طبي إلى أربيل لمتابعة حالة شاكر، وتقال رئيس الفريق الطبي الدكتور محمد وهيب لوسائل إعلام عراقية إن شاكر ما زال يعاني من فايروس كورونا، ولم يتعاف منه وهنالك مضاعفات في القلب.

وقبل ذلك تفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال زميله شاكر في المشفى واطلع على حالته الصحية، وأعرب عن استعداده التام لنقل شاكر خارج العراق للرعاية الطبية إذا لزم الأمر.

وكان شاكر قد أُدخل إلى المشفى في العاشر من الشهر الماضي بعد ثبوت إصابته بكورونا، قبل أن تتدهور حالته الصحية نتيجة مضاعفات الفيروس.

يشار إلى أن ناظم شاكر يعد واحدا من أبرز نجوم الدفاع في نادي القوة الجوية والمنتخب العراقي نهاية سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وشارك مع أسود الرافدين في العديد من البطولات الدولية من أبرزها كأس الخليج وبطولة كأس العالم في المكسيك عام 1986.

وسبق للرياضة العراقية ان فقدت نجمها اللاعب الدولي السابق أحمد راضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. اضافة الى مدرب منتخب الناشئين السابق ونادي زاخو علي هادي.