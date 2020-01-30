”كورونا“ يخطف اهتمام صحف عالمية من ”صفقة القرن“

المستقلة / لا تزال صحف عالمية تضع تطورات فيروس كورونا المميت على قمة اهتماماتها، في وقت تتنازع فيه تداعيات خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط ”صفقة القرن“ المساحة المخصصة للنقاش والتحليل في أغلب الإصدارات اليومية الناطقة باللغة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن تجبر بريطانيا حوالي 200 شخص في مدينة ووهان التي تخضع للحجر الصحي، على توقيع عقود تنص على موافقتهم على العزل الصحي لمدة 14 يوما قبل السماح لهم بركوب طائرة تجارية مستأجرة من قبل الحكومة البريطانية.

“ البريطانية سلطت الضوء على تداعيات كورونا، وانتشار القلق في جميع أنحاء العاصمة الصينية، حتى تحولت إلى مدينة أشباح.

على صعيد آخر، ركزت صحيفة ”

“ البريطانية على تأييد أعضاء البرلمان الأوروبي لاتفاق البريكست بأغلبية ساحقة، 621 صوتا مقابل 49 صوتا، مع امتناع 13 عضوا عن التصويت، ما يعني أنهم تخلصوا من آخر عقبة حقيقية في طريق الاتفاق المقرر يوم الجمعة.

فايننشال تايمز

وستوافق الدول الأعضاء رسميا على الاتفاقية كتابة اليوم الخميس، رغم أنها قد وافقت عليها بالفعل في قمة للزعماء العام الماضي.

أما صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية، فرأت أن خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب ليست طريقا للسلام في الشرق الأوسط، إذ تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على قبول الوضع الراهن.

ووصف ترامب المقترحات التي كشف عنها وهو بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع بأنها ”خطة سلام“ في الشرق الأوسط، وادعى أن خطته ستضع الأسس لـ“حل الدولتين الواقعي“، لكن الصحيفة وصفت الأمر بأنه أشبه بحل الدولة الواحدة.