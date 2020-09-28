كورونا يخطف أكثر من مليون انسان حول العالم

المستقلة/- أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن وفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت مليون حالة.

وبحسب موقع “ورلد أوميتر” المتخصص في إحصائيات إصابات ووفيات كورونا حول العالم، بلغت وفيات كوفيد-19 مليونا وألفين و383 حالة وفاة حول العالم، فيما بلغت الإصابات “33.303.226”.

أما موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية فنشر عدد مقارب لذلك حيث بلغ “996.303”، ولكن المعروف أنه يستغرق وقتا أطول في نشر التحديثات الجديدة، وفقا لموقع صحيفة “ميرور” البريطانية.

وجاءت الولايات المتحدة في طليعة الإحصائيات بأكبر عدد إصابات “7,321,343”، فيما وصلت الوفيات إلى “209,453”.

وحلت البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بمعدل “141,776” وفاة، وتلت الهند البرزيل في المرتبة الثالثة بمعدل وفيات وصل إلى “95,574” حالة وفاة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 مارس/آذار الماضي، تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض “كوفيد-19” جائحة، ومنذ ذلك الحين والعمل جارٍ حول العالم على قدم وساق من أجل إيجاد لقاح يقي من الوباء المتفشي.

ولم تستطع أي دولة – حتى الآن – تسجيل لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد، سوى روسيا، التي أعلنت الشهر الماضي عن إنتاج لقاح “سبوتنيك V”، كأول لقاح في العالم فعال ضد كوفيد-19.، وسط تشكيك واعتراض عالمي. (النهاية)