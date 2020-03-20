كورونا يحرم فنانا مصريا من عزاء والدته

المستقلة /قرر الممثل المصري ​ياسر الطوبجي​، إلغاء عزاء والدته الذي كان مقررا له مساء اليوم، عقب صلاة المغرب، من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم بعد قرار رئيس الوزراء الهادفة الى منع التجمعات لتفادي انتشار فيروس كورونا، بعد أن توفيت صباح أمس وأقيمت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر ودفن الجثمان في مقابر العائلة بطريق الفيوم الكيلو 57.

ونشر ياسر الطوبجي عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “تم الغاء عزاء المرحومه والدتي اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بناء على قرار مجلس الوزراء نظرا للظروف الطارئه شكر الله سعيكم جميعا و لا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم”.