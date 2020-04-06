كورونا يحرم سمية الخشاب من حقوقها الشرعية

(المستقلة)..تسببت الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في مصر بتأجيل دعوى الفنانة سمية الخشاب ضد زوجها السابق المطرب أحمد سعد للحصول على حقوقها الشرعية ومنها النفقة الزوجية ونفقة العدة وتحدد موعدا جديدا لمواصلة نظر الدعوى يوم 30 مايو المقبل.

محكمة أسرة سيدى جابر بالإسكندرية، لم تنعقد التزاما بقرار تعليق الجلسات منعا للتجمعات داخل قاعات المحاكم وقررت إداريا تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، وهو التأجيل الثاني بعد فشل الصلح بين الطرفين، وسبق أن طلب القاضي من طرفي النزاع تقديم المستندات الخاصة بالدعوى لضمها إلى ملف القضية.

وتقدمت الفنانة سمية الخشاب، بدعوى قضائية تحت رقم 1939 لسنة 2019 ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديا ونفسيا وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب، حضرت بنفسها فى الجلسة الماضية، إلى ديوان محكمة أسرة سيدي جابر بصحبة محاميها، وانتظرت دورها فى رول القضايا حيث كان رقم قضيتها في الرول يحمل رقم 48 باسم سمية سعيد وشهرتها سمية الخشاب ضد المدعى عليه أحمد سعد، وقامت بالدخول لغرفة المداولة بالقاعة وحلفت اليمين أمام هيئة محكمة الأسرة بحضور محاميها.

وسبق أن أعلنت سمية تنازلها عن كل حقوقها الشرعية التزاما ب “اتفاق عرفي” عقد بحضور الكبار من العائلتين تضمن مقاصة لفض الاشتباك المالي بينها وبين زوجها السابق، ولكنها تراجعت عن موقفها بعدما خالف سعد الاتفاق وتقدم بشيك محرر منها لصالحه إلى المحكمة وحصل على حكم بسجنها 3 سنوات بتهمة تحرير شيك بدون رصيد.

وأصدر أحمد سعد توضيحا عاجلا لينفى تراجعه عن الاتفاق مؤكدا أن فريقه القانوني تقدم بالشيك إلى المحكمة دون إخطاره، ولكن رفضت سمية الاستجابة وأكدت أنها لن تتنازل عن حقوقها، ولا تصدق أن فريق سعد القانوني قام برفع الدعوى واستمر في إجراءات محاكمتها دون علمه.

وأشارت إلى أنه كانت هناك مفاوضات بين الطرفين بتدخل عدد من الوسطاء، وقالت: حصلت مفاوضات، مع ناس وسطاء خير، وقعدنا اتكلمنا كلام رجالة، إحنا مش بنهزر، أنا احترمت كلام الرجالة، لما قالوا وافقي وكفاياكي وجع قلب، وقلت لهم كلامكوا على راسي.

أضافت: أنا كنت مسلمة أمري لله، وأنا مسالمة جدًا وواثقة في ربنا، وأنا عملت استخارة من 4 أيام، وقلت يا ربنا أنا بتنازل عن كل حقوقي، هو ده صح؟ أنا بعمل كده ليه في نفسي، أرجوك دبر لي أمري، وإديني إشارات، فحصل كده علىى طول.

وأوضحت أنها قررت عدم التنازل عن حقوقها في الخلاف مع الفنان أحمد سعد، مضيفة: “قضيتي مش قضية سمية الخشاب الفنانة، اللي بينها وبين طليقها مشكلة، لأ، دي قضية كل ست مصرية وعربية، بتتعرض للإهانة والعنف، وبيتضغط عليها، مش بتكلم عن سمية، لكن عن حالة ستات كتير جدًا بيعانوا منها.

المصدر: سيدتي