كورونا يحرم جمهور السينما من أفلام منتظرة

المستقلة /قررت شركة “باراماونت” الأمريكية، تأجيل طرح أحدث أفلام النجم العالمي، توم كروز، في دور العرض السينمائية بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وأعلنت الشركة أنها ستؤجل عرض فيلم “Top Gun: Maverick” للجماهير إلى 23 كانون الأول، بعد أن كان مقررا طرحه في 24 حزيران، وهي الفترة التي تشهد منافسة الأفلام الحاصدة لشباك التذاكر خلال موسم الصيف، بحسب مجلة “فارايتي” الأمريكية.

وكلف إنتاج فيلم “Top Gun: Maverick” 150″ مليون دولار، وهو الجزء الثاني من الفيلم الذي صنع شهرة توم كروز في عالم السينما، وعرض قبل 30 عاما، ويروى قصة الطيار الحربي المغامر “مافريك”.

وفي الجزء الثاني والجديد، يعود “مافريك” إلى مدرسة الطيران لتدريب خريجي “توب غن” على مهمة متخصصة.

وبذلك، يكون فيلم “Top Gun: Maverick” هو آخر أفلام شركة “باراماونت” التي تأجل عرضها سينمائيا بسبب فيروس “كورونا” المجتاح العالم، إذ سبقه أفلام هي الجزء الثاني من فيلم الرعب “A Quiet Place” الذي كان من المقرر طرحه في شهر آذار وتأجل إلى 4 أيلول المقبل، وكذلك فيلم “Spongebob: Sponge on the Run” المستوحى عن الشخصية الكرتونية الشهيرة “سبونج بوب”، الذي تأجل عرضه إلى 31 تموز المقبل، بعد أن كان مقررا عرضه في 22 أيار.

كذلك تأجل عرض فيلم “The Tomorrow War” إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية في 25 كانون الأول المقبل.

وتنضم إلى “باراماونت” في سياسة تأجيل عرض أفلامها شركة “سوني”، التي أجلت طرح أفلامه “Morbius” و”Ghostbustes: Afterlife”، وكذلك شركة “ديزني” التي أجلت طرح فيلم “Black Widow” من بطولة سكارليت جوهانسون والمستوحى عن قصص “مارفل” الهزلية، بالإضافة إلى النسخة الحية من فيلم الكرتون “مولان”، كما عدلت شركة “وارنر براذرز” تواريخ عرض أفلامها “Wonder Woman 1984” و”In the Heights”، بينما أوقفت شركة “يونيفرسال” إنتاج أفلام “Minions: The Rise of Gru” والجزء الجديد من أفلام الحركة ومطاردات السيارات “Fast & Furious”.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.