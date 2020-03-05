كورونا يتسبب بخسارة اكبر شركات الطيران في بريطانيا

المستقلة / في بيان على موقعها الالكتروني، أكدت “فلايبي” التي تعد من أكبر شركات الطيران في بريطانيا أنها دخلت مرحلة الإفلاس وباتت تحت الوصاية ، بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد بخسائر فادحة للشركة التي كانت تعاني أصلا من مصاعب مالية.

وقالت الشركة التي تجنبت الانهيار في يناير بعدما منحتها الحكومة البريطانية إجازة ضريبية “لقد تم إيقاف جميع الرحلات الجوية وتوقف عمل الشركة في المملكة المتحدة بمفعول فوري”.

وفشلت “فلايبي”، التي توظف نحو ألفي شخص، في تغيير مسارها التجاري نحو الأفضل بعد استحواذ تحالف شركات “كونيكت إيروايز” عليها العام الماضي، وذلك بسبب ضعف الطلب والمنافسة القوية.

ثم جاء تفشي فيروس كورونا الذي شل شركات الطيران في العالم ليسدد الضربة القاضية لـ”فلايبي” ويسرّع بانهيارها.

والشركة البريطانية تعد أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، حيث كانت تنقل نحو 8 ملايين مسافر سنويا من 43 مطار في أوروبا و28 في بريطانيا.

ويأتي الإعلان عن الإفلاس بعد ساعات من تحذير وسائل إعلام بريطانية من أن الشركة مقبلة على الانهيار بعد فشلها في الحصول على قرض حكومي بقيمة 100 مليون جنيه (129 مليون دولار).

وقالت مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية أن تأثير فيروس كوفيد-19 على قطاع النقل الجوي “جعل الوضع أكثر سوءا”.