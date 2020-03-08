كورونا يتسبب بتأجيل مؤتمر وزراء خارجية التعاون الإسلامي في النيجر

(المستقلة).. قررت السلطات المختصة في جمهورية النيجر تأجيل عقد الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي كان من المقرر عقدها يومي 3 و4 نيسان/ابريل 2020 في العاصمة نيامي، وذلك بسبب الظرفية الراهنة الناجمة عن وباء كورونا، إلى موعد يحدد في وقت لاحق وذلك بحسب مذكرة للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وكانت الأمانة العامة للمنظمة حثت في بيان لها يوم الخميس المنصرم جميع الدول الأعضاء على الشفافية والمزيد من التعاون بشأن التدابير الخاصة بمواجهة كورونا والكشف عن حالات الإصابة، ورحبت بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاحتواء فيروس كورونا الجديد COVID 19 ومنع انتشاره.

وقالت في البيان: في الوقت الذي تثمن فيه الأمانة العامة للمنظمة الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي عموما، فإنها تحث على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لتجنيب المجتمعات مخاطر المرض.