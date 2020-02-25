كورونا يؤجل مباراة القادسية وظفار في كأس الاتحاد الآسيوي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة القادسية الكويتي وظفار العماني في كأس الاتحاد الآسيوي، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وكان مقررا أن يستضيف القادسية نظيره ظفار، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وتم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، في استجابة لطلب الاتحاد الكويتي، الذي تقدم به أمس، نظرا للتدابير الصحية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة، بعد ظهور عدة حالات مصابة بفيروس كورونا.

وكان محمد الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت، قد أوصى بإيقاف النشاط الرياضي، وهو ما استجابت له الاتحادات الرياضية التي أوقفت النشاط لمدة أسبوعين.