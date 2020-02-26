كورونا يؤثر على مسار شعلة أولمبياد طوكيو 2020

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تدرس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 تقليص مسار الشعلة الأولمبية، قبل انطلاق الدورة، وذلك بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ويعد تناقل الشعلة الأولمبية من المراسم الرئيسية للأولمبياد، حيث تنتقل بين عدة مدن حول العالم وصولا إلى المدينة المستضيفة للدورة، وبدأ العمل بهذا التقليد قبل أولمبياد برلين عام 1936.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية إن طوكيو لا تخطط لإلغاء مسيرة الشعلة، ولكنها تفكر في تقليصها.

وأكد موتو أن اليابان ستعمل على استضافة دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل طبيعي.

وتسبب الفيروس الذي بدأ ظهوره في الصين في مقتل أكثر من 2600 شخص، كما أصيب أكثر من 80 ألف شخص حول العالم، منها 850 حالة في اليابان، تُوفي منهم 4 أشخاص.

وتخشى اليابان إمكانية إلغاء الأولمبياد هذا الصيف بعدما أكد ديك باوند، عضو اللجنة الأولمبية، قوله إن فرص إلغاء دورة الألعاب ستكون أكبر من تأجيلها إذا انتشر فيروس كورونا بشكل أكبر وأجبر المنظمين على تغيير موعد المنافسات.

ووفقا للوضع الحالي، فمن المنتظر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية بشكل طبيعي في 24 يوليو/تموز وحتى 9 أغسطس/آب المقبل.