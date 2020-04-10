كورونا وكوفيد أسماء أشهر توأم في العالم: وهذه قصة ولادتهما المعقدة

(المستقلة)..لم يكن يتوقع الثنائي فياني فيرما وزوجته بريتي أن يتحولا إلى حديث العالم كله مع ولادة توأمهما وذلك بفضل الأسماءالتي اختارها الأب لأطفاله الرضع بعد رحلة معاناة حقيقية خلال الولادة بسبب انتشار فيروس كورونا

الهند مثل باقي دول العالم تعاني من انتشار فيروس كورونا وتفرض الكثير من القيود على الحركة والتجول بخاصة خلال ساعات الليل لذلك واجهت الزوجة بريتي صعوبة كبيرة في الوصول إلى المشفى لوضع أطفالها.

عانت بيرتي من آلام الولادة قرابة منتصف الليل وحاول زوجها الوصول إلى سيارة إسعاف أو أي سيارة أخرى لنقلها إلى المستشفى لكن دون جدوى لذلك قرر الاعتماد على دراجته كي يساعد زوجته في الوصول إلى هناك بسلام.

في الطريق إلى المشفى قابل الثنائي العديد من دوريات الشرطة التي أوقفتهم للتفتيش والاستفسار عن سبب خروجهما من المنزل في هذا الوقت المتأخر من الليل وبعد معاناة وصلت بيرتي إلى المشفى.

ويؤكد الاطباء أن أطفال بيرتي بصحة جيدة حيث رزقت بصبي وفتاة إلا أن الأب قرر أن يُطلق عليهما أسماء كورونا للفتاة وكوفيد للصبي لتبقى أسماء الأطفال رمز لهذه الأزمة الصعبة التي مر بها العالم.

اختيار الأسماء الغريب والمرتبط بفيروس أودى بحياة آلاف الأشخاص حول العالم جعل قصة بيرتي وفياني تتصدر الصحف في الهند ومنها إلى مختلف أنحاء العالم.

كورونا في الهند

الجدير بالذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الهند قد وصلت إلى 4400 حالة إصابة بعد اكتشاف 354 حالة إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 114 حالة.

وتزداد حالة التوتر في الهند بفضل وصول الإصابات إلى الطاقم الطبي حيث ثبتت إصابة طبيب و11 ممرضة بفيروس كورونا.