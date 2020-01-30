“كورونا وصفقة القرن ومقتل سليماني” .. أحداث هزت العالم في الشهر الأول من 2020

المستقلة/ ممدوح سليمان/ دائما ما تقترن الأمنيات الطيبة بليلة رأس السنة، ولكن عام 2020 بدى وأنه سيكون عاما مختلفا، وشهد منذ بدايته أحداثا هزت العالم، فالبرغم من أنه لم يمض سوى شهرا واحدا من العام الجديد، إلا انه شهد أحداثنا كبيرة شغلت الرأي العام العربي والعالمي، أحداثا تهدد حياة البشرية من جانب على المستوى الصحي “وباء فيروس كورونا“، وأحداث هددت بحرب عالمية بين ايران وأمريكا بعد استهداف قاسم سليماني وكان الحدث الأبرز عربيا هو ما يسمى بـ”صفقة القرن“، الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

الخميس 2 يناير.. مقتل سليماني ينشب الحرب بين أمريكا وإيران

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون” مساء الخميس أن الولايات المتحدة قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في “عمل دفاعي”، وذلك في بيانا أكد فيه ان استهداف سليماني تم تنفيذه بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،واصفة العملية بالعمل الدفاعي الحاسم لحماية الأمريكيين في الخارج”

وقال البنتاجون أن سليماني كان ” يطور بنشاط خططا للهجوم على الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد الخدمة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة”.

قبل اغتيال سليمانى بعدة أيام كانت هناك محاولات الحشد الشعبي اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد، وهددت واشنطن وقتها برد حاسم، ثم جاءت عملية الاغتيال لتعقد المشهد من جديد، وتزيده توترا .

وفى إيران، كان المشهد مختلفا وعلت أصوات التهديد والوعيد والتعهد بالانتقام لمقتل جنرالها، وفى هذا السياق أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية اعتزامها القصاص من منفذى الهجوم.

بعد سلسلة من التهديد والوعيد جاء الرد الإيراني على مقتل سليماني، حيث شنت هجوما بالصواريخ الذاتية الدفع (الباليستية) على قاعدتين جويتين توجد فيهما قوات أمريكية في العراق، ردا على اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأطلقت طهران أكثر من عشرة صواريخ من أراضيها فضربت قاعدتين جويتين في أربيل وعين الأسد، غرب بغداد بحسب سي إن إن الأمريكية.

واستهدفت إيران القاعدتين في الساعة الأولى من صباح الأربعاء 8 يناير، وجاءت الضربة بعد ساعات فقط من دفن جثمان سليماني.

ونفى ترامب وقوع أي إصابات بين الجنود الأمريكيين في القواعد العسكرية التي تعرضت للقصف، وقال ترامب “كل جنودنا بخير. وأضرار طفيفة في القاعدتين المستهدفتين”، ليتراجع الأمريكيون فيما بعد ويعلن الجيش الأمريكي، يوم الخميس، إن 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من يناير/ كانون الثاني على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية.

وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان “بينما لم يُقتل أي عسكريين أمريكيين في الهجوم الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج بالمخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم”، بحسب “رويترز”.

الخميس 9 يناير.. الصين تعلن ظهور نوع جديد من فيروس “كورونا”

أعلنت الصين أن نوعا جديدا من فيروس «كورونا» يقف وراء مسببات الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي انتشر مؤخرا في مدينة «ووهان» بوسط الصين حسبما أظهرت النتائج المختبرية الأولية.

وقال شوي جيان قوه، عضو الأكاديمية الصينية للهندسة رئيس فريق تقييم نتائج اختبار مسببات المرض، إن فيروس «كورونا» المكتشف حديثا يختلف عن الأنواع المعروفة لفيروس «كورونا» البشري، بما في ذلك الفيروسات التي تسببت في الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مؤكدا أن الفيروس الجديد يحتاج إلى مزيد من البحث والفهم.

بالتزامن مع انتشار فيروس” كورونا “بالصين، وبعد أن رفعت منظمة الصحة العالمية تقديرها لمستوى الخطر على النطاق العالمي من “معتدل” إلى “مرتفع”، اتخذت العديد من الدول على مستوى العالم إجراءات لحماية مواطنيها من الفيروس.

أعلنت الصين، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 170 حالة وفاة، بعد وفاة 37 شخصا آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل في مقاطعة هوبي الصينية، كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى أكثر من 7700 شخص.

وبعد اعلان الصين عن الفيوس انتقل بسرعة هائلة إلى عددا من دول العالم حيث شهدت الولايات المتحدة إصابة 5 حالات؛ اثنتان في جنوب كاليفورنيا، وواحدة فى كل من ولايات واشنطن، وشيكاغو، وآريزونا، تايلاند 8 حالات، وأستراليا 5 حالات، وكوريا الجنوبية 4 حالات، وسنغافورة 4 حالات، وماليزيا 4 حالات، وفرنسا 3 حالات، وتايوان 3 حالات، وفيتنام حالتان، وكندا حالة واحدة، ونيبال حالة واحدة.

الثلاثاء 28 يناير.. أمريكا تعلن عن تفاصيل صفقة القرن بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي

بعد طول انتظار وترقب كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وبحضور رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، عن خطته الموعودة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتي تعرف بصفقة القرن بحسب سي إن إن الأمريكية.

ولاقت خطة ترامب رفضا من العديد من دول وحكومات العالم التي أكدت أن تحقيق السلام في المنطقة يجب أن يكون وفق الشرعية الدولية وحل الدولتين وبرضى الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.

وتضمن الخطة استمرار سيطرة دولة الاحتلال الاسرائيلية على معظم الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل عام 1967، وضم الكتل الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل وبقاء مدينة القدس موحدة وتحت السيادة الاسرائيلية.

وتعهدت اسرائيل بالحد من النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية لمدة أربع سنوات وهي الفترة الممنوحة للجانب الفلسطيني كي يقر الدخول في مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي لتطبيق الخطة.

وستكون للدولة الفلسطينية التي ستقام بموجب الخطة عاصمة تحمل اسم القدس في اي مكان آخر لكن لا علاقة له بمدينة القدس التي ستبقى موحدة وتحت السيادة الاسرائيلية وعاصمة لها وستضم العاصمة الفلسطينية بعض الضواحي النائية من القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل عام 1967.

أما فيما يتعلق بالحرم الشريف في القدس فسيبقى الوضع كما هو وستواصل إسرائيل حماية الأماكن المقدسة في القدس وضمان حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين واليهود والديانات الأخرى.

وفيما يلي أبرز العناوين لتفاصيل أكثر حول الصفق وردود الفعل العربي والعالمي

النص الكامل لصفقة القرن – رابط

ردود دولية واسعة رافضة لـ”صفقة القرن” ومؤكدة على الشرعية الدولية

5 تنازلات مطلوبة من الفلسطينيين بصفقة القرن

الفلسطينيون يجمعون على رفض صفقة القرن ويستعدون للمواجهة

تفاصيل الجزء الاقتصادي من ” صفقة القرن “

الحزب الإسلامي : صفقة القرن لن تغير حقائق التاريخ والجغرافية

فعاليات حاشدة مرتقبة في الأردن ضد “صفقة القرن”

احزاب تونسية تدعو للتظاهرات رافضة “صفقة القرن” الامريكية

“العفو الدولية”: “صفقة القرن” السيئة ستفاقم الانتهاكات الوحشية