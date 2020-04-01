كورونا لا يعيش داخل خلايا المتوفى

المستقلة /قالت جمعية اختصاصيي علوم الطب الشرعي إن الفيروسات عموما -ومن ضمنها فيروس كورونا- تعيش داخل الخلايا الحية، وتكون جزءا من مكوناتها ولا تعيش على أو داخل الخلايا بعد موتها.

واوضح رئيس الجمعية الدكتور مؤمن الحديدي انه بالرغم من أن الفيروسات لا تعيش داخل الخلايا بعد موتها، فيمكن للفيروسات بشكل عام ان تعيش في الهواء لنحو ساعه واحدة.

وقال إن بعض الدراسات الحديثة تشير إلى ان ذلك قد ينطبق على فيروس كورونا المستجد، وبناء عليه يمكن ان تتواجد الفيروسات، ومنها فيروس كورونا المستجد على الاسطح، بما فيها أسطح جلد الاشخاص المتوفين ولفترات قصيرة جدا.

واوصت الجمعية لغايات التخلص من الفيروسات في حالة الوفيات المشتبه بإصابتها بالفيروس بغسل الجسم بعناية بالماء والصابون وفركه لمدة 21 ثانية على الأقل واستخدام الكحول الطبي او أي معقمات للتخلص من الجراثيم وتركه على سطح الجلد لاربع أو خمس دقائق قبل تجفيفه.

كما اوصت بالتخلص من الملابس التي كان يرتديها المتوفى المشتبه بإصابته قبل الموت أو غسلها بعناية. ودعت من يتعامل مع الوفيات، مثل القضائية او مسارح الوفيات وتجهيز الميت، أن يضع الكمامة وارتداء قفازات واستخدام معقمات اليدين.