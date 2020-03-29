كورونا كوفيد 19 ينهك إيطاليا.. وفاة 756 بيوم

( المستقلة)… لا يزال الموت يخيم على إيطاليا، حيث أعلنت هيئة الحماية المدنية في البلاد، الأحد، أن عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا”كوفيد 19″ ارتفع إلى 756 ليصبح 10779 حالة.

كما ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا الأحد إلى 97689 من 92472 حالة، مسجلاً أقل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة منذ الأربعاء.

ومن بين المصابين شفي 13030 شخصاً بشكل كامل الأحد، بالمقارنة مع 12384 السبت.

وهناك 3906 حالات في وحدات العناية المركزة ارتفاعاً من 3856 حالة.

إلى ذلك سجل إقليم لومبارديا الأكثر تضرراً زيادة في عدد الوفيات بلغت 416 حالة الأحد.

وعدد الوفيات هو الأكبر بفارق كبير عن أي دولة أخرى في العالم، ويمثل أكثر من ثلث إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم.

يذكر أن إيطاليا كانت سجلت أعلى رقم وفيات يوم الجمعة، حيث بلغ عدد الحالات 919 حالة وفاة، وتوفي 889 شخصاً يوم السبت.

وتفيد إحصاءات رويترز بأن 662700 شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وأودى الوباء بحياة 30751 شخصاً.( النهاية)