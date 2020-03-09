كورونا : رسمياً تأجيل كافة مباريات التصفيات الآسيوية حتى إشعار آخر

المستقلة … قرر الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم رسمياً تأجيل كافة مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي كانت مقررة في شهري اذار وحزيران 2020 وذلك حتى إشعار آخر.

وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب هونغ كونغ في الـ31 من شهر اذار الحالي، وكذلك مواجهة كمبوديا وإيران في الرابع والتاسع من شهر حزيران المقبل.

وذكر موقع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خاطب اليوم كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء حول القرار الذي تم اتخاذه بسبب الأوضاع الصحية الراهنة والتي تُصعب من عملية التنقل بين البلدان والسفر إليها مما يعيق عملية استضافة وتنظيم المباريات بشكل سلس”.

وأضاف، أن “الاتحاد الآسيوي أوضح في خطابه فتح المجال أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء لتنظيم مبارياتها بموعدها بعد الاتفاق بين الطرفين ومخاطبة الاتحادين الآسيوي والدولي للموافقة شريطة أن يتم توفير كافة إجراءات الأمن والسلامة الصحية لجميع الأطراف”.

وبين، أن “الاتحاد القاري حدد يوم 13 آذار الحالي موعداً نهائياً لتقديم طلب إقامة المباريات المقررة في اذار في موعدها على أن يحتوي الطلب اتفاقية خطية بين الاتحادين المعنيين للموافقة على لعب المباريات، وتأريخ 3 ايار لتسليم الطلب ذاته فيما يتعلق بمباريات شهر حزيران”.

وأكمل، أن “الاتحاد الآسيوي سيقوم رفقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بمتابعة الوضع الصحي الراهن وإطلاع الاتحادات الأعضاء بأي مستجدات فورية، أو أي تعديل على القرار المعلن، مؤكداً على أولوية الصحة العامة وسلامة جميع أفراد المجتمع الرياضي”.