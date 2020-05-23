كورونا حول العالم : لا إصابات جديدة بالصين والفيروس يجتاح أمريكا اللاتينية

(المستقلة)..ارتفعت حصيلة المصابين بكوفيد-19 إلى خمسة ملايين و218 ألفا و261 شخصا في العالم، في حين ارتفعت الحصيلة العالمية لوفياته إلى 338 ألفا و128 حالة على الأقل، منذ ظهوره لأول مرة في الصين في كانون الأول/ديسمبر،

ولا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات مع أكثر من مليون و600 ألف إصابة و96 ألفا وسبع وفيات، تليها المملكة المتحدة مع 36 ألفا و393 وفاة وإيطاليا مع 32 ألفا و616 وفاة ثم فرنسا مع 28 ألفا و289 وفاة.

وباتت أميركا اللاتينية بؤرة جديدة للوباء، وسجّلت البرازيل 21 الفا و48 وفاة، فيما أعلنت البيرو تسجيل 3244 وفاة.

قطاع غزة

أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد يسجلها قطاع غزة، السبت، لسيدة في عمر 77 سنة بمدينة رفح حسب وزارة الصحة الفلسطينية التي أضافت أن المتوفاة كانت تعاني من مشكلات صحية وكانت ترقد في مستشفى ميداني قرب معبر رفح الحدودي لدى وصولها من مصر.

يشار إلى عدد المصابين بفيروس كورونا في القطاع الواقع تحت سيطرة حركة حماس 55 حالة. وتسود خشية من انتشار الفيروس في قطاع محاصر من إسرائيل وفي ظل ظروف صحية متدهورة جدا.

كورونا وصناعة الكتب في فرنسا

طالب أكثر من 600 مؤلف وصاحب دار نشر ومكتبة في فرنسا رئيس الدولة بالتحرّك لـ”إنقاذ” صناعة الكتب، في حين من المقرر ان تعرض الحكومة “خطة دعم” لهذا القطاع نهاية الأسبوع المقبل.

خطة إنعاش بديلة في الاتحاد الأوروبي

قدمت هولندا والنمسا والدنمارك والسويد مقترحا مشتركا لخطة إنعاش لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تجاوز الأزمة التي تسبب بها وباء كوفيد-19، وأكدت رفضها إقرار أي آلية لتشارك الدين بين دول التكتّل.

وتأمل الدول الأربع التي تطلق عليها تسمية “المقتصدة”، أن يتم إقرار مساعدة طارئة للدول الأوروبية المتضررة بشدة، لكنّها ترفض أي “زيادة كبيرة” في موازنة الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى الخطّة التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

البرازيل

وزارة الصحة البرازيلية أعلنت وفاة أكثر من ألف شخص بكوفيد-19 خلال 24 ساعة ليربو العدد الكلي للوفيات عن الواحد والعشرين ألفا وهي السادسة عالميا من حيث عدد ضحايا كورونا

إسبانيا

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز السبت السماح بعودة منافسات دوري كرة القدم اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من حزيران/يونيو، بعد تعليقها منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستأنفت أندية الليغا مطلع الأسبوع الحالي، التمارين الجماعية بمجموعات صغيرة في ظل إجراءات صحية صارمة، تحضيرا لاحتمال استكمال الموسم المعلق منذ منتصف آذار/مارس بسبب “كوفيد-19”. وسبق لرئيس رابطة الدوري خافيير تيباس أن أعرب عن أمله في معاودة المنافسات من دون جمهور اعتبارا من 12 حزيران/يونيو.

كما أعلن رئيس الوزراء فتح سماء البلاد للسياح الأجانب اعتبارا من تموز/ يوليو المقبل.

دور العبادة بالقدس والفاتيكان تفتح أبوابها

كنيسة القيامة بالقدس تفتح أبوابها للمصلين والسياح، غدا الأحد، لأول مرة منذ شهرين ومتحف الفاتيكان يستقبل الزائرين في الأول من حزيران بعد ارتداء الأقنعة الواقية واتخاذ التادبير اللازمة والحجز المسبق

سوريا

الحكومة السورية تعلن، السبت، عن إصابة 11 شخصا بفيروس كورونا المستجد بعد عودتهم من الكويت ما يرفع عدد المصابين الإجمالي إلى 70 وأربع حالات وفاة.

روسيا

سجلت روسيا عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى نحو 331 ألف حالة وعدد الوفيات وصل إلى 3388 شخصا. وتظل روسيا الثانية من حيث عدد المصابين بعد الولايات المتحدة الأمريكية بحسب إحصاءات جامعة جون هوبكنز.