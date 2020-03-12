كورونا توقف دوري الكرة الاسباني (اللاليغا)

(المستقلة)..أفادت إذاعة “كادينا سير” بإيقاف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الاسباني قد قرر بشكل رسمي إيقاف الدرجتين الأولى والثانية في وقت سابق.

وتشير العديد من التقارير أيضا إلى احتمالات بتأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا، ويتوقع لاعبو ريال مدريد في أن مواجهتهم مع مانشستر سيتي في البطولة لن تقام في موعدها، الثلاثاء المقبل.

وقرر ريال مدريد، اليوم الخميس، إعادة جميع لاعبيه إلى بيوتهم كإجراء احترازي. بعد الاعلان عن اصابة احد زملائهم بفايروس كورونا.

وكانت ايطاليا قد اعلنت عن ايقاف الدوري بسبب تفشي فايروس كورونا هناك.