كورونا تحوله من طيار إلى عامل توصيل طعام

(المستقلة)..نشر طيار إنكليزي شاب صورة لنفسه وهو يعمل كعامل توصيل طعام لدى شركة تيسكو حيث يقود شاحنة مرسيدس متوسطة الحجم وعلق على صورته قائلاً أن القليل من المساعدة مهم.

الطيار الإنكليزي بيتر لوغن يعمل كابتن طائرة بوينغ 747 في الخطوط الجوية البريطانية إلا أن الأوضاع الغريبة التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كوروناأدت إلى توقف حركة الطيران عالمياً وبقائه في المنزل بعد أن وافق على الحصول على نصف راتبه.

بيتر لم يستسلم للبقاء في المنزل وقرر بدء وظيفة جيدة كعامل توصيل طلبات للتأكيد على إصراره وحبه للعمل بخاصة وأن فارق الراتب كبير جداً، فخلال عمله كطيار يحصل على راتب سنوي يصل إلى 80 ألف جنيه إسترليني في حين أنه يحصل على 10 جنيهات في الساعة مقابل عمله كعامل توصيل للطلبات أي ما يصل إلى 27 ألف جنيه إسترليني في السنة.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد طلبت من العاملين بها الحصول على إجازة بدون راتب لمدة أسبوعين مع الحصول على 50% من قيمة الرواتب لمدة 3 أشهر بسبب الأزمة الحالية.

إلا أن إصرار بيتر على العمل جعله يتلقى إشادة وتقدير من زملائه في الشركة كذلك بالنسبة لخطيبته ماريان ويستون التي تعمل ممرضة والتي احترمت موقفه كثيراً وقدمت له دعمها.

قصة بيتر لوغن تم تداولها بشكل كبير كما دفع الفضول البعض للبحث في حياة بيتر أكثر فاكتشفوا أنه كان يعمل في شركة توماس كوك التي أفلست وقبلها في دي إتش إل فهو لم يتوقف عن العمل يوماً واحداً منذ تخرجه من الجامعة.

الجدير بالذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إنكلترا قد وصل إلى 51,608 حالة في آخر 24 ساعة بينما وصل عدد الوفيات فيها إلى 5373 بالتزامن مع إعلان 403 حالة وفاة جديدة وبهذا تصبح إنجلترا واحدة من أكثر الدول تضرراً من فيروس كورونا حول العالم.

كما أعلنت السلطات الإنكليزية إغلاق كامل للبلاد في الوقت الذي تم فيه تأكيد خبر تدهور الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإنكليزي بوريس جونسون ونقله إلى العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا.