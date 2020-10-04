كورونا تؤجل لقاء يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي

المستقلة / – أفادت شبكة “بي إن سبورتس”، اليوم الأحد، بأن نابولي لن يسافر إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي، رغم عدم وجود قرار من السلطات الإيطالية بمنعه من السفر.

وكان من المقرر أن تقام قمة يوفنتوس وضيفه نابولي مساء اليوم الأحد، في ملعب “تورينو”.

🚨مراسل بي إن سبورتس: نابولي لن يسافر إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) October 4, 2020

وقال مراسل “بي إن سبورتس” في إيطاليا: “نابولي لن يسافر إلى تورينو، لن تلعب المباراة، نتيجة لفوز يوفنتوس 3-0 ولتقديم اعتراض من نابولي ولجدل سيستمر كل الموسم، وعلى الأرجح أكثر”.

وأعلن نادي نابولي الجمعة الماضي، عن وجود حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، قبل يومين من اللقاء.

وكان نابولي آخر فريق واجه جنوى، الذي أعلن قبل أيام عن إصابة 19 فردا من لاعبيه والعاملين فيه بفيروس كورونا.

وأجل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مباراة جنوى ضمن المرحلة السابقة ضد تورينو نهاية الأسبوع المنصرم، علما بأنه خسر في المرحلة التي سبقتها أمام نابولي بسداسية نظيفة.

أما يوفنتوس، فقد وضع، أمس السبت، لاعبيه وجهازه الفني في الحجر الصحي، في إجراء لا يحرمهم من التدريب أو اللعب، وذلك عقب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه.